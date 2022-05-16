今增41場所納強檢　東涌多地上榜　涉富東廣場譚仔雲南米線

再增41個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(16日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該41個地方的人士，須於明日至後日(17日至18日)期間進行病毒檢測。

此外，政府明日將於荃灣梨木樹邨、青衣長康邨、長青邨、長亨邨及大澳龍軒苑增設流動採樣站。而截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。

涉及多宗病例的地點如下：

1.將軍澳新都城1期1座

2.葵涌葵盛東邨盛樂樓

3.青衣盈翠半島7座

4.青衣長青邨青梅樓

5.屯門湖景邨湖月樓

6.荃灣梨木樹邨葵樹樓

7.將軍澳將軍澳中心8座

8.天水圍慧景軒3座

9.大埔寶雅苑逸和閣

10.屯門兆禧苑樂禧閣

11.青衣長亨邨亨緻樓

12.大澳龍軒苑永軒閣

13.元朗采葉庭7座

14.長沙灣幸俊苑俊賢閣

15.半山區般咸道80號禮賢閣B座

16.鑽石山鳳禮苑鳳欣閣

17.大圍銅鑼灣山路18號雲頂峰C號屋

18.青衣長康邨康貴樓

19.荃灣福來邨永隆樓

20.將軍澳富康花園9座

21.荃灣翠豐臺2座

22.荃灣映日灣3座

23.馬鞍山雅景臺2座

24.大埔怡雅苑怡亮閣

25.將軍澳富寧花園1座

26.葵涌葵興邨興逸樓

27.沙田花園城雅翠苑

28.沙田銀禧花園7座

29.青衣灝景灣10座

30.大埔運頭塘邨運來樓

31.荃灣荃灣中心廣州樓

32.東涌東堤灣畔5座

33.東涌映灣園悅濤軒9座

34.東涌逸東二邨謙逸樓

35.上水祥龍圍邨景祥樓

36.東涌逸東一邨平逸樓

37.葵涌大窩口邨富逸樓

38.秀茂坪曉麗苑曉暉閣

39.土瓜灣偉恒昌新邨昌景閣E座

40.柴灣康翠臺3座

41.新界東涌富東邨富東廣場1樓110C號舖 譚仔雲南米線