雙層電巴設計離奇　車尾逃生門矮　網民：「哈比人先夠過」

由新巴、城巴引入的本港首輛雙層電動巴士早前宣布啟動，預計本月起試行，最快今年7至8月正式投入服務。惟雙層電巴尚未載客，其設計已惹市民熱議，有「巴士迷」點出三個離奇的車廂布局。其中，位於巴士車尾的逃生門，其高度較傳統雙層巴士矮，形容「哈比人先夠過」，擔心影響安全。據了解，本港現時法例規定，巴士逃生門須設於車尾位置，導致電動巴士布局受局限，當局未來有意修改相關法例，為巴士公司拆牆鬆綁從而作出改善。

巴士迷近日質疑雙層電動巴士的車廂布局。其中，車尾逃生門過小，憂交通事故發生時，乘客須彎腰才能走出車廂。另外，巴士下層前排的關愛座，腿部空間亦較細，有需要人士難以乘坐；至於上層位於樓梯後方的兩個座位，更無故增設地台，且無相關提醒告示，網民擔憂地台恐隨時拌倒乘客，難明何解雙層電巴的設計能通過運輸署檢驗。

據了解，由於電動巴士須預留大量空間擺放電池，以增加續航能力，故車廂布局與傳統巴士有別，乘客座位亦會大減。此外，本地早年所訂的法例明確規定，逃生門位置須位於巴士下層車尾，令雙層電巴的逃生門設計受局限。當局長遠有意修例，以改善相關設計。新巴城巴回覆指，該輛巴士已通過運輸署審批。作為本港首輛雙層電動巴士，巴士公司會回應當局要求再作調整。運輸署回覆指，電動雙層巴士已通過該署的類型評定及車輛檢驗，其車輛構造均符合香港法例規定及宜於道路上行駛。該署會繼續與巴士公司保持聯繫及留意乘客意見，探討改善巴士設計。