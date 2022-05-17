飛行課程走入學界　教授航空天文知識

本港學界積極推動STEM(科學、科技、工程及數學)教育，有直資學校在本學年中二級推行全新的校本創新科技科「SPACE M」恆常飛行課程，向學生教授航空及天文等的知識，更斥資60萬元興建了航空教學室「問天閣」及「天象廳」，內置專業天文望遠鏡觀星及模擬飛行駕駛器。校方期望學生課程可擴闊學生視野及訓練思考，並盡早作出生涯規劃，甚至未來加入航空業。

位於觀塘的直資學校慕光英文書院，中二級起推行全新的「SPACE M」恆常飛行課程，重點教學內容包括航空、天文、宇宙探秘、觀星辨位、太陽觀測、觀察深空天體及銀河系等等。教師會就飛行時可能發生的突發情況，向學生提出開放式問題，望引發思考及訓練其解難能力，例如起飛的跑道太短，飛機不夠速度起飛準備跌落懸崖，分析起飛失敗的原因，甚或改良飛機設計，以克服有關限制。

校方斥資興建的「問天閣」，設置了模擬飛行駕駛器，讓學生一嘗模擬駕駛飛機的實際操作，例如起飛、降落，以及了解每個按鈕的作用及檢查步驟的用意等。此外，教室還有各類飛行器模型，介紹飛行發展史、飛機的結構、指示燈及各組件的作用，並置有「737慕光民航機」及小型飛機模型。此教學室亦設有風洞模型，以解釋飛行原理「伯努利定律」，當中又以熱氣球及飛船協助解說。學生可透過不同的實驗，了解小型飛機的起飛速度、探討襟翼對起飛降落時升力的影響。至於「宇宙觀測-DIY天象廳」，則有專業天文望遠鏡，學生們更可在校園觀看日蝕、月蝕、木星與土星。該校首席副校長張永豐期望透過理論與實踐，培養學生發現困難和解決困難的能力，以及讓學生早於初中就做生涯規劃，建立對航空業的認識，甚或未來在此業界發展。