東方日報A1：若要命長　少食香腸

腸蛋麵、腸仔包，不少人的飲食離不開高鈉高脂的香腸，但當局食物安全把關不力，隨時令市民食腸食出禍，若要命長，少食香腸。消費者委員會測試市面上30款香腸，除了發現近90%屬「高鈉」食物外，3款樣本更驗出內地及歐美禁用獸藥「呋喃西林」的代謝物「氨基脲（SEM）」，或令動物的關節軟骨退化，四肢變形，相關樣本SEM含量更超出歐盟標準3至13倍。消委會促請港府為食物的SEM含量設立指標。議員則促食安中心檢討食物抽查機制，又應盡早堵截有問題食物。

被驗出含SEM的3款香腸樣本，分別為「御品皇蜜糖雞尾腸」、「alfresco冷藏雞肉腸」，以及「厨師牌高級雞肉腸」；其分別每公斤含4微克、6.1微克及14微克的SEM，比歐盟標準每公斤0.1微克，分別超出3倍、5.1倍及13倍。

獸藥「呋喃西林」屬「硝基呋喃類抗生素」的一種，研究指可能會損害實驗動物的生殖器官，而其代謝物SEM則或令實驗動物的關節軟骨退化，四肢變形。不過，現時本港針對「硝基呋喃類抗生素」的法例，並無「呋喃西林」於食物中的含量。

除獸藥外，City'super一款德國製煙熏腸、以及TOPVALU一款日本製冷藏香腸被檢出具致癌性和基因毒性的「多環芳香烴」，但未有超出歐盟限量，消委會估計污染物與其經煙熏製造有關。

消委會研究及試驗小組副主席雷永昌表示，獸藥「呋喃西林」只會於動物體內短時間存留，因此只能測試其代謝物SEM。雷坦言食物的SEM亦可來自其他來源，包括食物加工，例如屠宰家禽後的冷藏、冷凍等。消委會總幹事黃鳳嫺則指小龍蝦等甲殼類動物、麵粉、甚至發泡膠墊片等亦存在SEM。

黃建議市民自行評估風險，稱停食相關香腸或最安全，「但覺得家裏剩餘小量，吃完後再買時會細心選擇是另一個決定。」她稱相關結果已轉交食安中心跟進，她又建議政府參考歐盟做法，將「呋喃西林」等抗生素及其代謝物訂定相關行動水平。

食物安全中心則表示，本港法例規定，豬肉及禽肉等食物中不可驗出「呋喃唑酮」及「呋喃他酮」，而中心於過去3年共抽取超過1,650個樣本作「硝基呋喃」檢測，全部樣本合格。

立法會食物安全及環境衞生事務委員會委員楊永杰認為，事件反映食物安全中心的抽查出現漏洞。他指食安中心主力抽樣各類食物樣本未發現到異樣，反而消委會的檢驗卻發現有害物質超標。他質疑抽查機制的成效，或未能保障市民的健康，促請食衞局完善食物抽查機制，以盡早堵截有害物質超標的食物。

另一委員邵家輝則指，當局宜緊貼國際的食安標準以更新本地政策，但認為不應盲目跟從外國的有關物質水平，稱需要按照本地的實際情況、亞洲人的體質等，訂立合適的標準，又說食物若沒超標應容許繼續售賣。

御品皇的代理商回覆消委會指，確認測試報告中提及的產品符合香港法例及要求；alfresco的生產商則指美國農業部於2002年已禁用任何「硝基呋喃類」獸藥，而於2018年調查顯示，家禽原材料加工過程可能會產生SEM，因此產品被檢出微量SEM。厨師牌的代理商表示，根據其資料，消委會的測試結果與其產品的營養標籤有部分差異。City'super表示，其產品以傳統煙熏工藝生產，過程自然會產生多環芳香烴，而且測試結果符合本港及歐盟標準，證明產品可安全食用。

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