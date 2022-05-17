理大本周六辦網上課程諮詢日　彈性處理下學年收生成績

今屆香港中學文憑試(DSE)已經考完，考生需謀劃升學出路。香港理工大學將於本周六(21日)下午1時至5時舉行網上課程諮詢日。理大將繼續彈性處理JUPAS入學申請的最低成績。報讀學位課程的學生如未能完全符合最低入學要求，即中文及英文需達3級、數學及通識需達2級和兩科選修科需達3級或以上，但他們若其中一科成績只較上述要求低一級，而最佳五科成績達26分或以上、將理大學位課程在JUPAS入學申請中列為3個首選志願課程之一，以及成功通過入學面試，理大仍會考慮他們的入學申請。

除了透過「學生運動員學習支援及入學計劃」(SALSA)及「傑出運動員推薦計劃」(OSRS)為體育人才提供升學途徑外。理大於下學年起將推展「專才招生計劃」(Special Talents Admission Scheme)，為一些在體育、藝術及文化、社會服務和領導力，以及 STEM 學科等方面表現超卓，卻未能透過文憑試成績全面反映其才能的同學提供入讀機會。所有報讀理大本科課程的學生，均可於申請時提交其學術以外成就並獲得考慮。理大亦鼓勵應屆香港中學文憑試考生於改選時將理大課程改為較優先的選項。理大將透過遴選委員會作出評審，並於6月份開始公布結果。

課程諮詢日當日，理大教務處將舉辦一場「入學攻略及面試技巧」網上講座，分享理大最新的入讀資訊和選科策略，以及入學面試的技巧和心得。各學院亦會安排網上課程講座及諮詢環節，讓學生更了解自己心儀學科的入學要求、課程內容特色和學習生活。另外，由下學年起，除個別專項課程外，理大所有課程均會轉為學系組合，新安排下學生報讀理大時會先選擇一個學系的組合課程，獲取錄入學後，首學年只需修讀相關學系的共同核心課程，直到2年級才決定主修科目，讓學生有充裕時間，了解自己的興趣及志向，在主修學科方面作出合適的選擇。理大本科課程將於下學年起加入「人工智能和數據分析」(AIDA)及「創新及創業」(IE) 兩大新元素，成為大學核心課程(General University Requirements)的一部分。另外，有興趣的學生亦可選擇AIDA或IE作為副主修或副修。