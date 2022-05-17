許樹昌反對放寬疫苗通行證　稱抗體隨時間下降　須提升第3針接種

「疫苗通行證」第三階段本月31日生效，屆時年滿12歲市民須打3針才可進入食肆等處所，惟有專家認為第5波已築起免疫屏障，建議豁免60歲以下成年人進入指定處所使用疫苗通行證。身兼政府專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌，今早(17日)在電台節目表示，相信政府及多數人都不會同意有關建議，強調接種新冠疫苗一段時間後，抗體水平就會下跌，若不補充接種，一旦出現第6波疫情或有其他變種病毒，情況未必能應付。

許表示，美國研究顯示T細胞的免疫反應，在接種後9個月會下降，需要接種第3針減低重症風險，他又以新加坡為例，指當地的第3針接種率高，雖然社區仍有感染，但對醫療系統影響有限，香港有需要提升第3針的接種率，才可進一步放寬社交距離措施，重申香港感染個案增多會影響與內地通關。另外，他不認同年輕患者感染後重症風險低，對醫療系統影響有限的說法，指香港並非採取與病毒共存策略，感染者仍要隔離治療，如果個案增加，仍會對醫療構成壓力。