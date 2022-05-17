內地昨供港鮮活食品穩定　菜心平均批發價每斤5.9元

政府發言人今日(17日)表示，昨日(16日)由內地進口本港的鮮活食品供應穩定。根據最新資料，截至昨日午夜，內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量逾2,600公噸，與平日內地供應量相若。經由漁農自然護理署及蔬菜統營處各批發市場推出的蔬菜約821公噸。

菜心及白菜昨日的平均批發價分別為每斤5.9元及6.5元，與平日批發價大致相若。雞蛋方面，批發市場供應繼續正常，過去一星期平均每日供應約270萬隻。肉類方面，昨日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約41公噸，活豬供應正常。內地供港冰鮮家禽昨日貨量約14萬隻，而本地屠宰的活雞逾逾7,000隻，供應充足。

食米方面，按政府要求，現時食米儲存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨。近年來，本港的食米進口及食用量均維持穩定，約為每年32萬至33萬公噸。今年3月底食米的備存貨量（包括儲備存貨）為2.73萬公噸。可以儲存的食品，如冷藏肉一般會有約3個月的庫存。