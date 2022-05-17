學者指群體免疫已存　籲放寬疫苗通行　「成人應有拒打針權利」

港大醫學院藥理及藥劑學系榮譽助理教授陳德光、港大李嘉誠醫學院公共衞生學院流行病學講座教授高本恩昨(16日)發表文章，推算本港因應高接種率及大量感染後已築起群體免疫屏障，認為透過「疫苗通行證」建立的免疫屏障已失去意義，倡60歲以下成年人進入指定處所可獲豁免。陳今早(17日)在電台節目再提到，從第5波疫情可見本港現時用的2款疫苗，對建立保護屏障未能發揮功效，單靠疫苗亦不能阻止另一次疫情出現，而第5波消減主因是有大量自然感染。

陳表示，疫苗的主要功效是製造免疫屏障，以阻止疫情流行出現，其次是預防重症及死亡，而年輕成人染疫後，變重症及死亡風險好低，他們是否打齊針不會對公共醫療系構成壓力，因此看不到有合理性，推動恍如強迫年輕成人打針的疫苗通行證，亦無充分理據奪去這批群組拒絕打針的權利。

他重申，鼓勵所有人打疫苗，尤其長者，因為有助保護自己及保護醫療系統，至於年輕成人是否要打齊針，則未必對醫療系統帶來好大壓力。