老婦泳池溺斃死因研訊明裁決　家屬質疑救生員失職

七旬婦人5年前在觀塘游泳池內的室內訓練池游泳時遇溺，留醫10天後不治，家屬質疑事件中有救生員失職。死因裁判法庭就今次事件展開研訊，審裁官今天（17日）聽取家屬及康文署的結案陳詞。家屬批評救生員「有人坐喺度無人睇」，康文署則指當日人手安排符合指引，更比指引要求的最低人手多出1名當值救生員。死因裁判官黃偉權將於明早（18日）就事件作出裁決。

死者蔡芹菜，終年72歲。她在2017年7月16日下午於觀塘游泳池內遇溺。死者女兒吳玲玲今天親自向裁判官陳詞，她批評康文署開放泳池讓公眾人士入內游泳，亦有安排救生員上班、有擺放心臟去氈器，但仍然發生今次事件，因為救生員「有人坐喺度無人睇」。泳池辦公室內長期播放閉路電視片段，但同樣沒有職員會留意畫面。家屬另批評警方在事件發生後疑似擺烏龍，觀塘警署及秀茂坪警署將事件推來推去，直到吳報警才有人理會她。吳希望法庭能公平公正處理本研訊，給予她這種平民百姓一個合理的解釋。

康文署代表大律師陳詞之前，首先向吳及其他死者家屬致深切慰問。大律師指，事發當日康文署安排了2名瞭望台救生員及2名巡邏救生員在肇事訓練池當值，比起指引要求的「2台1巡」多。雖然其中一位巡邏救生員在死者出事時因肚痛去了洗手間，但他在離開崗位前有得到上司批准；而另一名巡邏救生員因頭暈不適站在瞭望台下，但他並沒有離開崗位，繼續執行職務。大律師續指，事發之前康文署已經給予救生員清晰及足夠的指引，但今次事件中，沒有證據解釋為何救生員會留意不到死者沉入水中，亦沒有證據顯示救生員在拯救時犯下任何錯誤。大律師認為今次死亡事件是意外，康文署在2019年8月修訂指引，相信現時已可大大減低類似意外發生的機會。

案件編號：CCDI-712/2017