宴會人數放寬　新人改5.20「我愛你」擺酒　婚禮生意急增7成

疫情有所緩和，社交距離第二階段放寬將於周四(19日)如期落實，食肆堂食可延長至午夜12時，酒吧重開可營業至凌晨2時。適逢本周五(20日)及周六(21日)分別為「520」及「521」，普通話諧音「我愛你」及「我願意」，大大刺激飲宴場地擺酒生意，有婚禮顧問透露，單是五月份下旬的訂單已較上月急升6至7成；而熱門的婚宴場地如酒店及高級酒樓，相信亦有久違的小陽春。

婚禮統籌師譚海祥表示，以往5月、6月、7月均是婚禮淡季，因天氣較熱亦常落雨，但疫情持續逾2年，政府更於第5波疫情期間嚴格收緊社交距離措施，如禁止晚市堂食，令多對準新人婚禮不是取消，便是要更改日期。因此，在政府公布放寬宴會人數上限後，包括將宴會活動人數上限增至120人，加上適逢諧音婚禮日子，不少新人都臨時選擇將婚禮於本月下旬舉行，令相關生意急增。問及婚宴場地會否趁機抬價，他則估計如準新人於早前已訂好，相信問題不大，但如果是現在才訂，不排除場地因多人搶而升價。

婚禮顧問歐惠芳指出，由於「520」及「521」屬於結婚的熱門日子，本港有大批新人選擇於這兩天結婚，當中以酒店及高級酒樓深受新人歡迎。另一方面，她指由於擔心日後長假期後或引發第6波，屆時政府或再收緊防疫措施，不能舉行婚宴，因此亦有原定年底舉行婚禮的準新人，將婚禮舉行日子提早，改為未來一至兩個月內舉行。香港酒吧業協會主席錢雋永亦預期酒吧會受惠於婚宴熱，因不少新婚夫婦及「兄弟姊妹」會在酒吧舉行Afterparty。對於酒吧重開，他預期短期內會吸引不少顧客「報復式消費」，始終酒吧已停業半年，意味著市民亦已久違了半年的夜生活，但預期生意額只及疫情前三分之二。他解釋指因酒吧黃金時間是晚上10時至凌晨5時，但復開後營業時間只可至凌晨2時。