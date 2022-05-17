議員接數百宗申失業支援被拒求助　促設上訴機制及延長補交資料時間

政府早前推出的「臨時失業支援」計劃已截止申請逾1個月。有議員今日（17日）表示，收到至少數百宗涉及相關申請的求助個案，包括不少個案申請被拒，申請者被要求補交資料有困難等，更有個案是與公司大部分同事一同申請但僅一人被拒，建議應設立公開的上訴機制，並延長申請者補交資料的時間。

議員陸頌雄今早出席台節目時表示，已接獲不少涉及申請被拒的求助個案，而且部分被拒個案「幾奇怪」。例如有任職健身室組長的申請人，與公司的大部分同事一同申請，惟僅他一人的申請被拒；另外也有個案是當局要求補交申請資料，但只得5天時間，有工友不諳使用電腦上網補交資料，加上有部分資料需向僱主申請，又需要「開工」而沒有時間處理，連補交資料的程序亦出現困難，陸建議應放寬補交時間，至最少2星期至1個月。

此外，最常出現的求助個案便是申請人於失業期間，曾有一、兩日「炒散」，雖然創新辦多次表示會酌情處理，惟最後仍是「揸正來做」。陸頌雄指計劃應增設公開上訴機制，同時建議當局增設電話熱線，以便不懂上網的市民上訴。