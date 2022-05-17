三跑融資額達1230億　機管局視乎疫情及客運量發50億定息債券

新冠肺炎持續逾2年，航班鋭減，阻礙航空交通復甦步伐，機場管理局預期營運盈餘及機場建設費的所佔部分將大幅減少，因此需要從市場籌集額外資金以填補融資空缺，並於3月更新三跑道系統財務計劃。至於預期的債務水平總額由890億港元增加至1,110億港元，市場籌集的外部融資額將會為1,230億港元，料政府毋須提供任何形式的財務擔保為三跑道系統項目融資。至於原定2月發行的50億港元零售債券因疫情延遲，機管局將指因應疫情、客運量復甦及市場情況，考慮發行50億港元定息零售債券。

此外，第三條跑道工程在上月順利完成飛行校驗，預料可在今年如期啟用，餘下建造工程及系統安裝、測試及驗收工作已進入最後階段，料今年如期啟用。目前跨場滑行道已將第三跑道及現有機場連接起來，當第三跑道啟用後，中跑道將暫時關閉2年進行重新配置，機場將以臨時雙跑道系統運作。同時，機場管理局計劃於月內進行飛機意外救援演習，並會模擬一宗載人飛機於第三跑道上發生事故，以評估機場處理相關事故的能力，並期望在本月底前取得營運第三跑道及相關滑行道的機場牌照。

至於海堤建造工程，於去年第四季大致竣工，主要填海工程承建商將於明年為三跑道系統完成最後部分的填土工序。同時，後續承建商將會待中跑道暫時關閉進行重新配置時，完成環繞中跑道西端範圍的填土工序。