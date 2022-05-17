非法集結襲警判社服令　上訴庭指屬過輕但拒加刑

大批示威者前年5月在旺角聚集抗議國歌法二讀，一名23歲男子在便衣警制服疑犯期間，向警員投擲鐵罐。他經審訊後被裁定非法集結及襲警罪成，被判處120小時社會服務令。律政司認為刑罰過輕，不足以反映案件嚴重性，今天（17日）到高院上訴庭提刑期覆核。上訴庭3位法官考慮過律政司陳詞後，認同判社會服務令以本案而言屬原則犯錯、並非適當判刑。唯經綜合考量後，仍決定駁回律政司申請，維持原本刑罰，並押後頒布書面理據。在反修例風波相關案件中，本案是律政司覆核判刑首度被駁回。

今次刑期覆核的申請人為律政司，答辯人為李汶錡。李被控於2020年5月27日在亞皆老街及彌敦道交界參與非法集結及襲警。律政司一方今天指，原審裁判官判刑時出現原則性錯誤，判刑明顯不足以反映案件嚴重性，指當時情況千鈞一髮、隨時演變成暴動，判處即時監禁才是合適刑種，惟原審裁判官考慮到李已還押166天，決定判處社會服務令。上訴庭法官彭偉昌則問到律政司，是否即原審裁判官當時不應考慮李的還押日數。律政司同意，並補充當李服刑時，懲教署將會扣減還押日數。

彭法官續問到，假設原審裁判官原則性犯錯，但李現已完成115小時社會服務，若改判即時監禁，是否會構成重複判刑。律政司一方則認為沒有衝突，原審裁判官考慮到李還押多天，為了李的更生而判處社會服務令，惟法庭仍可改判一個少於166天的監禁，讓李可以即時獲釋，律政司重申其着眼點在於釐清法律原則。上訴庭3位法官及後提到李受惠於《罪犯自新條例》，即李在3年內不再觸犯法例，其案底被視為「已喪失時效」。律政司確認這一點並非覆核判刑的基礎，但亦反映本案判處社會服務令屬於刑罰過輕。答辯方則表示，同意案件嚴重性，原審裁判官可能考慮到被告還押多天而行使酌情權，但強調被告已完成115小時社會服務。

案件編號：CAAR 17/2022