逾8成受訪護老者疫下現抑鬱　團體倡政府加強支援

疫下照顧長者壓力倍增。香港基督教服務處於本年4月就「護老者疫下困境與壓力」進行問卷調查，收集287份有效問卷，並於今天(17日)公布結果，發現逾85.1%受訪護老者出現輕度或以上抑鬱，有近1成受訪者曾經常出現或近乎每日出現「想到自己最好去死或者自殘」的想法。有關團體倡議政府統籌各地區組織，強化支援網絡，善用基層醫療系統，照顧不同長者。

今年86歲的麥姨患有心律不正，亦受關節痛困擾，與98歲雙眼失明，患有貧血及脊椎下陷的丈夫同住。2月下旬，麥姨的丈夫經快速測試確診新冠肺炎，由於擔心對方得不到醫院或隔離地方妥善照顧，亦擔心自己也會染疫，無人可照顧丈夫，壓力使她心緒不寧及失眠。她又指，呈報丈夫的快測結果後，政府未有跟進，感到十分徬徨。

調查亦發現，護老者面對五大困境，多與防疫資訊有關。依次為對隔離機制的認識不足佔53.3%、欠缺正確醫療資訊佔45.6%、因照顧長者而減少個人生活選擇佔45.6%、欠缺呈報機制的詳細資訊佔36.6%、對病情的認識不足佔33.4%。此外，在支援措施方面，調查發現護老者最重視救護服務、藥物、食物及申報染疫後跟進工作等實質支援；年輕的護老者則較重視「整合不同平台的防疫抗疫知識為懶人包，以便讀取」。