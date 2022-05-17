疫下意外懷孕飆3倍　機構指「前7後7」唔安全　籲女生自主避孕

本港新冠疫情未平，竟連帶意外懷孕個案亦持續上升，有關注青少年團體今日(17日)表示，以往平均每月接獲的意外懷孕求助約5至6宗，惟自2020年開始急升3倍，導致及後2年平均每月收到20宗個案，情況更有上升趨勢。曾有應考中學文憑試的學生在考試前夕發現懷孕，進行終止手術後需棄考。團體表示，除要正確使用避孕套外，女生亦應採取自主避孕方法，例如服用避孕丸和藥性子宮環等，做好雙重防護避免「意外發生」。

非牟利機構青躍項目助理經理(性教育工作者)蔡嘉莉表示，多數年輕人在朋輩間、社交媒體及論壇等認識避孕套以外避孕方法，誤以為「前7後7」及「體外射精」可避免懷孕，惟這些資訊並不可靠。她指出，向機會尋求支援或終止懷孕的女生，大多來自低收入及邊緣家庭，缺乏家人關愛，輔導服務一般需要3年至6年，部分個案跟進長達8年。

蔡又指，平均每5個女生，有3個因偏見及誤解而抗拒賀爾蒙避孕方法，但女性主導的避孕方法，例如避孕丸和藥性子宮環其實均是成效高且可靠，機構今年會邀請醫護人士進行性教育講座，灌輸正確性知識及女生主導避孕的方法。