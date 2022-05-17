黎智英與壹傳媒6高層涉違國安　官將3案合併兼交付高院處理

壹傳媒黎智英已就4宗未經批准集結案，共被判監20個月，現時在赤柱監獄服刑中，惟他仍要面對其他刑事案。他與6名壹傳媒及《蘋果日報》高層被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等罪一案，案件今(17日)於西九龍法院再提訊，以處理交付往高等法院審訊的程序。國安法案件指定法官、署理總裁判官羅德泉決定將3案合併處理，且先將黎智英及3間被告公司的案件交付高等法院原訟庭審理，日期待定。其餘6名被告的交付程序則待處理，下午繼續。

7名被告，包括黎智英、壹傳媒前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（筆名盧峯）和主筆楊清奇（筆名李平），以及3間被告公司，即蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、及蘋果日報互聯網有限公司，一同被控於2019年4月1日至2021年6月24日期間，串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物；及請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。

除了涉及上述2罪，黎智英另單獨被控2項涉及勾結外國勢力的罪行，指他於2021年7月1日至12月1日期間，請求外國或境外機構、組織、人員，制裁封鎖中國或香港特區；及於2020年7月1日至2021年2月15日期間，與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，制裁封鎖中國或香港特區。

案件編號：WKCC 1477/2022