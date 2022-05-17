調查指每10中學生4人曾遭虛擬性騷擾　每5兒童1人經受網絡欺凌

網絡世界與現代人生活密不可分，救助兒童會有一項研究發現，青少年正面臨重大網絡安全風險，調查結果顯示，每10名中學生就有4名在過去一年內至少1次遭受虛擬性騷擾，包括非情願地收到網上性裸露內容、性誘惑或性體驗；另外，又發現每5名香港兒童中，就有1名於去年遭受網絡欺凌。機構促政府應確保相關法律和政策，為兒童及青少年創造安全的網絡環境。

救助兒童會於2020年至2021年間向中小學展開「香港兒童在線」研究報告，受訪的1,300多名青少年中，發現每20青少年便有1名曾收到無理要求，譬如需提供自己的色情照片，甚至面臨更嚴重網絡性騷擾，包括被朋輩或成年人強迫進行某種網上性行為；其中有28% 人表示，網上發生的事情曾令他們感到不舒服、害怕。研究報告更指出，在現實生活中曾被性虐待或漠視對待的青少年，在互聯網上遇到不良性體驗的機率是朋輩的4倍，而孤單及依賴網絡社交生活的青少年，往往面臨著更大的網絡安全風險。

機構建議政府設立兒童網絡專員職位和獨立專責部門，處理涉及兒童網絡安全個案的投訴和舉報，讓兒童和公眾遇上問題時可尋求直接支援；至於各家長或照顧者，亦可多了解並參與兒童及青少年的網上世界，包括為孩子使用互聯網時訂立規定和守則，若孩子在網絡世界遇到問題，應向學校教師或社工等專業人士尋求指引。而青少年和兒童更則需多讓家人了解和認識自己的網絡生活，有需要時應告訴所信賴的長輩。