突然拒賣高銀金融國際中心　買家入稟求高銀金融完成交易

由潘蘇通擔任主席、屢傳財困的高銀金融，其2間相關公司今年初與一間公司達成協議，以143億港元轉售大本營九龍灣高銀金融國際中心，對方繳付20.3億港元訂金後，賣方卻被指單方面中止協議，更把物業公開拍賣。該買家昨（16日）入稟高等法院，要求賣方履行合約完成交易，或發還20.3億港元按金。此外買家亦要求法庭頒發禁制令，禁止將物業出售給第三方。

本案原告是Hundred Gain International Limited，被告依次是Cheng Mei Holdings Limited及Goal Eagle Limited。入稟狀指，2022年2月25日，原告與2名被告、以及賜譽有限公司的接管人Cosimo Borrelli和Ma Siu Ming Simon達成買賣協議，原告將以143億港元，收購持有九龍灣啟祥道高銀金融國際中心的賜譽有限公司的股份和貸款。原告之後已繳付20.3億港元訂金。至2022年4月16日被告去信原告，單方面中止協議，並表示會沒收訂金。

原告指，原告一直有能力並願意根據協議作出收購，而被告的行為違反協議條款。至2022年5月13日，被告錯誤地把物業拍賣出售，並邀請潛在買家在2022年7月21日或之前出價競投。原告現要求法庭裁定被告中止協議的行為是非法的，並頒布禁制令，禁止被告出售物業或賜譽有限公司的股份予第三方，下令被告完成上述的賜譽股份買賣，或者退還上述的20.3億訂金並作出賠償。

案件編號：HCA 567/2022