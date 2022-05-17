三跑工頭工人涉收非法回佣提堂　准保釋至7月再訊

香港國際機場第三跑道項目分判商2名工頭及1名建築工人，涉嫌向多名水喉工及棚架工索取及收受非法回佣至少逾8萬港元，以協助對方獲分判商聘用，因而被廉政公署落案起訴代理人接受利益及代理人索取利益等罪名，分作2案今（17日）在西九龍裁判法院提堂。各被告暫毋須答辯，裁判官把2案分別押後至7月5日及7月7日，以待辯方給予被告法律意見。此期間3名被告准以2,000至1萬港元保釋，並不得離港及不得騷擾控方證人。

首案被告是50歲的德鑄工程有限公司（下稱「德鑄」）前工頭朱冠輝，被控於10項代理人接受利益及3項代理人索取利益罪名。控罪指，他於2020年9月3日至12月8日期間，無合法權限或合理辯解而從郭松深、馬棟材及羅馬宋索取每個工作天50元至200元不等的非法回佣，以及接受3人的非法回佣共逾1.2萬港元，作為協助他們受僱及繼續受僱於德鑄，以及傾向優待其中一人的誘因或報酬。

次案的2名被告為31歲德鑄工頭庄恢濤、57歲德鑄前建築工人周生，被控4項代理人接受利益及2項串謀使代理人接受利益罪名。控罪指，2人於2020年9月1日至2021年6月24日期間，一同串謀鄧樹東，無合法權限或合理辯解而從對方接受非法回佣共4.31萬港元。庄另被控於2021年3月7日至6月8日期間，從羅浩接受非法回佣共2.135萬港元；及於同年2月10日至13日期間，與羅浩及鄧樹東一同串謀，接受非法回佣3,500元，以作為協助羅浩繼續受僱於該德鑄的誘因或報酬。

案件編號：WKCC 1457,1458/2022