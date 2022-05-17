屯門南延綫中途站選址敲定　擬建屯門河與游泳池之間

為配合新界西北長遠發展，港鐵屯門南延綫工程預計明年動工，目標2030年竣工。相線走綫由現時的屯馬綫屯門站向南延伸約2.4公里，分別在屯門第16區興建中途站，而新終點站的屯門南站，則位於屯門碼頭附近。據相關環境影響評估，第16區中途站的最終選址敲定為現有屯門游泳池及屯門河之間。因應工程需要，現有游泳池、鄰近的「綠在屯門」回收環保站亦需要拆卸。

屯門南延綫由位於現有屯門站向南延伸，兩條單軌高架橋由屯門站延伸後匯合形成一道雙軌高架橋，並沿着屯門公園旁的屯門河道，向南伸延至第16區，途經位於現有屯門游泳池的第16區站，再橫跨屯門河道連接至位於湖景路、屯門碼頭以北的屯門南站。據環評報告提及，該項目走綫有數項已預定的因素，包括首選的鐵路站位置等，並在初步設計階段制定幾個替代方案或選項。其中，就第16區站的選址，報告指出直接建於現有屯門游泳池位置有可能會延長工期；最終敲定置於泳池及屯門河之間。

另外，為讓項目建造時對環境的潛在影響減至最少，擬於旱季期間在屯門河道堤岸興建臨時鋼平台，以分階段興建橋墩及高架橋結構。此外，將採取聲響較小的施工方法，如建造高架橋及鐵路站地基時，以鑽孔樁工程取代撞擊式打樁。屯門游泳池、「綠在屯門」回收環保站及小部分的香港建造學院屯門訓練場的景觀，將因項目的建造及營運而永久改變。待工程完成後，第16區的工地將會移交他人以建造已規劃的運動場及上蓋物業發展。