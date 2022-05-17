嚴重抑鬱母落藥殺16歲女兒　認誤殺判囚4年

患抑鬱多年的婦人，因女兒感情問題等而感徬徨，決定與女兒共赴黃泉，她先落藥迷暈女兒，再掐其頸項及鎅其手腕放血，然後寫好遺書站出窗準備跳樓，幸有鄰居揭發救回婦人一命，惜女兒已返魂乏術。該婦人原被控謀殺，但在上月以精神問題為由改認誤殺，獲控方及法庭接納，今（17日）在高院被判入獄4年。報告提到被告把事件怪罪於特首林鄭月娥，辯方庭上則指屬溝通誤會，表示雖然本案其中一個起因是2019年社會的混亂狀況，但被告願意承擔責任。

現年54歲的無業被告郭蓮彩，有自殺未遂的前科，案發時與16歲女兒徐樂頤居於天水圍天恒邨，她亦有一個兒子，但案發時已搬離。法官陳慶偉判刑時指，被告是死者唯一的監護人，而被告接受抑鬱治療多年，顯然知道抗抑鬱及安眠藥的作用，她卻把該些藥物混入酒內，再要求女兒飲用，認為被告某程度是有預謀犯案。被告聞言即飲泣，不斷搖頭。法官又引用判詞指，無論遇上甚麼情況，父母都無權決定子女生死，判刑須具阻嚇性，最終以監禁6年為量刑起點，因認罪獲減刑至4年。

案情顯示，2019年10月10日早上6時許，有鄰居見被告危坐單位窗邊，於是報警。警方及消防到場破門入屋，把被告帶到安全位置，當時她語無倫次，手腕有傷，警方同時發現死者陳屍睡床。被告被捕後稱「我覺得個女變咗，所以我畀咗啲安眠藥佢飲，然後用生果刀殺咗佢。殺咗佢，我都唔想做人，我都有鎅自己。」驗屍報告則顯示，死者直接死因是被人掐頸。

案件編號：HCCC 237/2021