青年上流機會不足　6成市民認為情況較10年前差

本港青年「上流」欠缺機遇，有本地大學調查發現，過半市民認為，香港青年現時在社會向上流動的機會不足夠，超過6成受訪者更認為，現時上流機會較10年前差。

是次調查由香港中文大學香港亞太研究所負責，於上月21至29日以電話訪問706名18歲或以上的市民。調查結果顯示，52.0%受訪者認為現時香港青年社會向上流動的機會不足夠，32.7%表示「普通」，只有10.7%認為足夠。與10年前比較，有63.3%受訪者認為現時機會較差了，23.9%認為一樣，僅9.1%認為情況有好轉。展望未來10年青年向上流動機會，37.5%受訪者預計情況會變差，而回答將會變好的有21.1%，另有32.5%覺得將與現時一樣。

同時，調查問及受訪市民對港青年往內地或外國發展的看法。結果發現，在往內地發展方面，41.4%受訪者回答「一半半」，29.8%認為不會有較大成功機會，而有19.4%認為會有較大機會成功。外國方面，有48.3%受訪者回答「一半半」，覺得青年不會有較大成功機會的有23.2%，而認為會有較大成功機會的有15.1%。