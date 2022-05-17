今增328確診　包括39宗輸入病例　其中4宗屬BA.4個案

第5波新冠肺炎持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日(16日)今日新增328宗確診，包括39宗輸入病例，當中有23宗在機場確診，分別來自澳州、瑞典、泰國等地，其中有4宗輸入個案涉及Omicron BA.4變種病毒，至今本港累計7宗相關個案。今日沒有新增死亡個案。

今日再有20宗學校呈報病例，涉及中小學、幼稚園及特殊學校，其中2名中學生曾一同進膳。至於現有爆疫院舍中，其中1間殘疾院舍有1宗新增個案，涉及1名員工，同層院友有8名被列為密切接觸者。

另外，有3名互不相識的人士光顧東涌富東廣場食肆「譚仔雲南米線」後確診，追蹤後發現此食肆只有3宗個案，他們就座位置相近，當局將會餐廳進行調查；至於爆疫的觀塘工業大廈「御善私房菜」新增9宗個案，包括1名職員，累計20宗個案；而上環食肆「星月樓」新增8宗個案，涉及3名員工及5名顧客，累計64宗個案，均屬Omicron BA.2.2變異病毒株；此外，紅磡新旺會桌球群組亦新增1人確診，為56歲男士，累計13名顧客及2名職員中招，同樣屬BA.2.2個案。