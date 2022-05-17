女子失常禮賓府外縱火　雖判無罪官仍索報告跟進

患思覺失調的27歲無業女子，去年9月在禮賓府外企圖點燃一罐能量飲品，且手舞足蹈跳舞及腳踢禮賓府外牆。警員試圖上前制服她時，被她打中面部及額頭。她事後被控企圖縱火及襲警2罪，她不認罪受審，案件今天（17日）在東區裁灲法院裁決。裁判官葉啓亮基於被告精神錯亂，裁定她2項罪名不成立。不過根據相關法例，法庭仍要考慮頒令跟進被告的情況，因此裁判官下令為被告索取一系列報告，將案押後至7月12日再訊，期間被告獲准繼續保釋。

27歲無業被告尹秀君，被控於2021年9月9日，在禮賓府外無合理辯解企圖縱火損壞禮賓府，以及襲擊一名女警。控方案情指，被告在案發當日下午在禮賓府外手舞足蹈，並將一個鋁罐丢進草堆。警員到場後，被告用打火機模仿槍擊動作指向警員，又用手打女警的臉部及額頭，令其交通帽脱落。期間被告曾大叫「打到警察喇」，又自稱FBI。被告自辯時則稱自己案發時患思覺失調近9年，約3年前自行停藥，有幻聽、幻覺、會自言自語。被告2名中學同學作供均指被告有精神問題，會胡言亂語，曾經陪她見醫生，其中一人將被告在社交平台直播時失常的片段截取下來呈堂作證物。

裁判官指，從禮賓府外的閉路電視片段見到，被告的行為極之異常，包括原地雙腳跳、對着馬路無人的方向大叫、打自己的頭部、用腳踢牆等等。加上，案發後被告沒有立即逃走，涉案打火機又寫上被告姓名。裁判官不認為被告有意圖干犯2項控罪，雖然被告有作出控罪所指的行為，情況需要正視，但考慮其行為可能與精神病有關，故裁定她罪名不成立。

控方指，被告在被捕還押期間已經接受一段長時間治療，情況有明顯進步，故不建議法庭頒醫院令。辯方同意，並指出被告獲保釋後一直有覆診，亦有家人陪同，與案發前已有很大分別。裁判官最終下令為被告索取2份精神科醫生報告、監護令報告、監管和治療令報告，並將案押後至7月12日再跟進被告情況。

案件編號：ESCC 1979/2021