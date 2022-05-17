政Whats噏：羅湖叫「羅乎」？　陳月明﹕係客家話嚟

編寫地方志，隨時有意想不到嘅收穫。作為新界27鄉嘅首本鄉志，《打鼓嶺鄉志》嘅編寫工作由舊年開展至今，現已進入如火如荼嘅階段，身兼打鼓嶺鄉事委員會主席嘅議員陳月明話，負責編寫嘅學者團隊喺搜集資料嘅過程中，從古地圖中發現新界一啲地方名嘅寫法，不但古今有別，仲會牽涉到比較冷門嘅客家話，實在係好有趣嘅現象。

陳月明舉例話，編寫團隊研究1866年意大利傳教士同神父所繪畫嘅《新安縣全圖》，發現依家位於中港邊境嘅「羅湖」，原來以前係叫「螺湖」。而《打鼓嶺鄉志》名譽顧問、議員劉智鵬就喺1915年嘅一幅英文地圖中，發現羅湖邉境有一個名為「Lo Fu Ferry」(羅乎渡頭)嘅位置，明顯同後來「羅湖」嘅英文寫法「Lo Wu」唔同。對於寫法有出入嘅現象，劉智鵬話皆因「羅湖」係粵語發音，用客家話讀就變成「羅乎」，咁亦反映舊時新界人講客家話非常普遍，只係後來香港地圖嘅英文地名漸漸改以粵語音譯為主。

唔單止地名嘅沿革，陳月明話編寫團隊亦會將更多年輕元素會注入鄉志內容，例如打鼓嶺區旅遊打卡點，冀引起更多人對鄉村歷史關注之餘，又同現代接軌，吸引更多年輕讀者。