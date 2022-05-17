承認2年4度性侵表妹　18歲男生輕判感化1年

現年18歲的男學生自4年前起，2年多內4度非禮其表妹，包括強吻對方、逼其替他口交、摸胸及以手指插她下體等。涉案男生早前承認3項非禮及一項向16歲以下兒童作嚴重猥褻行為罪，今午（17日）於高等法院原訟庭被判感化12個月。法官李素蘭指，對於非禮兒童的案件，法庭一般判處監禁，惟被告坦白認罪，法庭接納他有真誠悔意，加上事主亦為被告撰寫求情信，心理報告顯示他重犯機會較低，判以感化可確保被告不再重犯及有助雙方家庭重回正軌。

沒有案底的匿名被告「L.K.Y.」承認於2018年7月至2020年11月期間，4度在自己及表妹X的家中性侵當時只有11至13歲的X。辯方求情時，指感化官給予被告良好評價，而心理專家亦認為被告沒有心理問題和重犯機會偏低。被告及X的父母今天均有到庭支持被告，辯方亦呈上X為被告寫的求情信，指X希望雙方家庭能像昔日般維持良好關係，請求法庭輕判。法官在判刑時，提到被告雖是X的表哥，但被告沒有藉此關係犯案。被告在求情信中，亦提到誤會X對他有好感，李官接納被告有真誠悔意及喜歡X，兩人關係親密及常到對方家中留宿，被告出於好奇及性衝動而犯案，被告更生成為本案的重要考慮因素。李官最終判被告感化1年，期間被告須遵守宵禁令及依指示接受心理輔導，並且不得接觸X。

案情指X父是被告的舅父，2家人關係親密，被告與X不時到對方家中留宿。首2宗控罪在被告家發生，被告趁X在他家中留宿，強吻她及把陽具放進她口中逼其口交至射精。被告其後又趁到X家留宿時2度性侵她，包括摸她胸部、手指插她下體。X更感到被告陽具碰到她下體。被告最後一次性侵X時，正值她14歲生日前一天，被告先給X500元，然後要求X替他口交。X沒有理會，被告即穿回褲子，再撫摸X的胸部並要求接吻，最終X要把他趕出房間。X最初因怕會影響2家人關係，沒有把事情告訴他人。但她最終把事件告知友人及友人父親。X母親得悉事件，並召開家庭會議，被告承認性侵X並跪在地上表示會承擔責任。X於2020年11月尾因嚴重失眠到醫院求醫，把性侵事件告知醫生，最終報警。X接受精神科門診評估後，一度被發現有適應障礙及創傷後遺症的表徵，且有自殘行為及自殺念頭。

案件編號：HCCC 13/2022