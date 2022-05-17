屯門離島及北區多廈污水帶疫　港府派30萬快測包抽查

為應對第5波疫情，政府在各區採集污水樣本進行新冠病毒檢測。當局今日(17日)公布，在屯門、離島及北區的污水檢測到新冠病毒，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

涉及地點包括，屯門區翠鳴臺、大興花園第一及二期、康德花園、翠林花園、卓爾居、湖景邨、蝴蝶邨、南浪海灣、富健花園及嘉悅半島；北區天平邨、合豐樓、和豐唐樓、嘉和軒、好景樓、富好閣、富燕樓、寶安樓、寶昌大廈、寶聯樓、建豐樓、新華銀行大廈、昌華樓、樂豐樓、泰昌樓、濱苑、美輪大樓、聯和中心、聯昌大樓、聯發大廈、豐景樓、金來樓、錦福大廈、友興樓、和泰街41-53號、和豐街53-55號、聯和道53-55號、聯昌街2-4，14-16及17-35B號及聯盛街18-36B號；及離島區映灣園映濤軒、悅濤軒、海珀名邸、賞濤軒及聽濤軒、藍天海岸、水藍天、影岸紅及水藍．天岸及海堤灣畔

因應上址污水檢測結果病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約30萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。