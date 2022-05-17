增2政策局及3副司長　每年料多花逾4000萬公帑

政府架構重組方案建議把政策局由目前的13個增至15個，包括設立文化體育及旅遊局、分拆運輸及房屋局等，新增兩個政策局局長辦公室之人手和其他開支，預計每年合共約3,200萬港元，再加上3名新增設副司長，估計薪酬開支將額外增加約944萬港元，整體新增開支料多花約4,144萬港元。

根據相關薪津獨立委員會早前建議下屆政治委任官員薪酬，局長薪酬回復至每月35.7萬港元的水平，副局長的每月薪酬則為23.2萬港元至26.8萬港元，而政治助理月薪以12.5萬港元作為基準。換言之，每個政策局官員的薪酬開支約1,600萬港元，兩個新政策局則支出約為3,200萬港元。至於常任秘書長數目，據了解則不會增加。

根據相關薪津獨立委員會早前建議下屆政治委任官員薪酬，政務司司長、財政司司長及律政司司長的每月現金薪酬，將分別調高至39.6萬港元、38.3萬港元及37萬港元。按現行機制，副局長的薪酬大約相當於局長的65%至75%，若副司長薪酬按75%計算，政務司副司長月薪為29.7萬港元、財政司副司長月薪為21.225萬港元，律政司副司長月薪則為27.75萬港元，3副司長年薪合共約944萬港元。