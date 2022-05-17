教師獲聘後教局反悔拒解釋　高院指政策無憑　教師覆核勝訴

一名女教師原本獲通知，本學年被一間官立學校聘用為英語教師，但隨後卻突然被告知不受聘。她指背後原因是她親自遞交履歷予校方，而內部政策卻指校方只可處理由教育局取得的履歷。該女教師不服決定提出司法覆核，高院法官高浩文上月開庭聽取陳詞後，上周五（13日）頒判詞，稱相關內部政策並沒有文件記載，不能被視作存在，但認為教育局沒有解釋就突然拒絕聘用，做法不合理，下令局方向女教師賠償，金額則有待呈交雙方書面陳詞後再決定。

申請人是唐慧儀（譯音），答辯人是教育局局長及教育局。據判詞透露，每年教育局都會從合資格的候選教師中，挑選一批到校任教的以英語為母語的英語教師（Native-speaking English teacher，簡稱NET）。本案申請人經過2輪面試後，獲通知她已被福榮街官立小學選中，將會在學校教授2個學期。申請人隨即呈交所需的補充文件，結果在6星期後，卻獲告知不獲聘用。

申請人指，教育局在聘用NET的程序上有欠清晰和透明，又指教育局程序上犯錯，因為根本沒有政策顯示，學校只能處理由教育局取得的履歷表，而不是個人呈遞的履歷表，即時確有此內部政策存在，此做法亦是不合理。答辯人則指，局方所做的是獨立決定，局方亦沒有責任向申請人解釋原因。法官在判詞指，相關內部政策沒有文件記載，事實上並不存在，但指出申請人突然被告知不獲聘用，而局方又拒絕給予解釋，做法不合理。

案件編號：HCAL 1231/2021