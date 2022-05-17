本港未來5年失逾2成物理治療師　學會促政府改善待遇

香港醫護人手不足問題日益嚴重，而物理治療師流失率亦不斷創新高，成為專職醫療部門之冠。物理治療學會發布本港物理治療師人力調查研究報告，結果顯示607名本身為在職物理治療師的受訪者中，26%預計5年內會離開行業。業界提出建議醫院管理局和社會福利署能檢討及正視專職醫療部門人手不足的問題及改善待遇。

調查於上年10月至今年4月訪問607名本港在職物理治療師，結果顯示26%的物理治療師預計5年內會離開行業，其中25%受訪者於公立醫院工作，20%於非政府組織工作，30%於私營機構工作。而預計於5年內離開行業，經驗超過10年的受訪者中，公立醫院佔51%，非政府組織佔61%，私人機構佔57%。離開受訪者其中，本身為一級物理治療師或更高職位的，公立醫院佔56%，非政府組織佔68%，私人機構佔84%。

香港物理治療學會會長彭耀宗建議，政府可增加教資會資助的物理治療課程學生名額，而醫管局及社署，應將現時新入職物理治療師起薪點提升至學士學位水平。他表示，物理治療師教育水平已提升至學士學位水平超過27年，形容問題不但是加薪於否，而是對物理治療專業的認證，業界多年來向政府反映問題但並無正面處理，甚至連職業治療行業亦面對同樣問題；曾於非政府組織從事物理治療工作3年，目前於私營機構任職物理治療師的黃冠峰表示，物理治療師需要時與病人建立良好醫患關係，但在非政府組織工作時，因人手緊絀，有時需要兼顧處理行政工作，很難專注與病人溝通及共同建立復康計劃，缺乏工作滿足感。他指出不少同業選擇到私人市場任職，起薪點較高，工作滿足感亦較大，政府除了增加物理治療師學位以應付行業需求，亦應改善其工作量及待遇。