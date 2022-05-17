渠務署擬推3渠務改善工程　料耗資26.88億元

氣候變化為本港的雨水排放系統帶來挑戰。根據立法會最新文件表示，渠務署將會擬議推展港島南部、尖沙咀及觀塘的雨水排放系統改善計劃，預計合共耗資26.88億港元。其中港島南部將會在田灣、香港仔、鴨脷洲等地建造雨水渠；而尖沙咀市政局百周年紀念公園建造一所地下雨水蓄洪池、雨水泵房及相關機電設施；觀塘秀雅道遊樂場則會建造一所地下雨水蓄洪池及相關機電設施。

本年度《財政預算案》曾提出將會申請84億港元撥款以作雨水排放系統改善工程，其中就包括上述3項工程。當中，港島南部雨水排放系統改善計劃將會在田灣、香港仔、鴨脷洲、黃竹坑、壽臣山、赤柱及山頂建造長約2.4公里、直徑介乎375毫米至1,800毫米的雨水渠，預計工程費用約為2.56億港元。

而尖沙咀市政局百周年紀念公園則會建造一所容量約1.8萬立方米的地下雨水蓄洪池、雨水泵房及相關機電設施，並會在漆咸道南、金巴利道、天文臺道、加連威老道、加連威老廣場及金馬倫道建造長約1公里、直徑介乎600毫米至1,800毫米的雨水渠，同時重置及優化休憩用地和公共廁所，料可在撥款通過後約5年內分階段完成，估計耗資約10.6億港元。而觀塘秀雅道遊樂場亦會建一所容量約6.4萬立方米的地下雨水蓄洪池及相關機電設施，預計擬議工程費用約13.71億港元。