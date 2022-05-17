6酒店轉作抵港檢疫用途　月底供應2000房間　本周接受預訂

政府今日(17日)公布，新增6間指定檢疫酒店，本周內開始接受房間預訂，6間新增的指定檢疫酒店包括，尖沙咀皇悅酒店、歷山酒店、悦品海景酒店‧觀塘、悦品酒店‧荃灣、香港諾富特世紀酒店及帝景酒店。有關酒店5月底起陸續投入服務，預計可額外提供約2,000間房間。另有11間原為社區隔離設施並已轉作指定檢疫用途的酒店，已申請正式加入今輪指定檢疫酒店計劃，服務期可延長至7月底。

政府表示，上述6間酒店經評估後可加入為指定檢疫酒店，將投入服務至今輪計劃在7月底結束為止。政府亦正就其他酒店申請成為今輪指定檢疫酒店進行審批工作，完成有關工作後將再作公布。

政府規定所有從指明地區抵港的人士必須在指定檢疫酒店進行強制檢疫，早前公布，由5月1日起按風險評估，適度調整入境防控措施。為應對預期持續增加的來港旅客數目，政府於4月25日發信邀請持有效牌照的酒店或旅館，申請加入第7輪指定檢疫酒店計劃，以增加有關酒店房間的供應。有意參與計劃的酒店必須通過食物及衞生局和有關部門，包括屋宇署、機電工程署和衞生署的審批，以確保酒店的設計、設施和工作流程符合疾病防控的要求。