同日兩度裸聊後遭勒索　25歲男失逾23萬元報警求助

澳門1名25歲男子再1天內先後與2人裸聊後遭勒索，合共損失折合23.4萬澳門元，但由於仍不斷遭勒索，受害人無力支付，遂報警求助。事主報稱，事發當日凌晨與首名「女子」裸聊前，曾按對指示下名為「BEAUTY」的手提電話軟件，懷疑有人利用軟件套取事主電話資料，而2次聊裸期間事主均曾展示容貌及露出私處。警方正對案件展開調查。

案情顯示，受害人本周日(15日)凌晨，透過交友軟件，認識1名「女子」並持續聊天，對方聲稱可以裸聊，並提供連結，更要求事主下載指定應用程式。至同日下午約2時半，再有1名「女子」將受害人加為好友，且持續聊天兼裸聊，受害人亦向對方提供自己的社交平台帳戶。

事後，事主社交平台帳戶收到第2次裸聊「女子」發送的事主裸露片段，對方威脅事主為片段提供「贖金」，否則將向事主社交平台上的朋友公開片段。事主擔心醜事外揚，透過內地銀行轉帳及點卡，向對方支付15萬澳門元贖金。惟至同日下午約5時半，事主手提電話通訊軟件收到第一次裸聊的「女子」發來同類片段，稱擁有事主電話通訊錄資料，受害人遂向對方支付7萬元人民幣(折合約8.4萬澳門元)。