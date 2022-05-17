最低工資僅2年1檢　調幅難追市場　議員憂貧窮問題更甚

立法會人力事務委員會今日(17日)召開會議，討論法定最低工資的實施情況，勞工及福利局副局長何啟明於會上表示，自2011年5月起實施的最低工資，經過4次調升後，現行的水平已升至每小時37.5港元，尤其全港最低的10%僱員時薪比實施前，累計已上升75.6%，若扣除通脹後的實質升幅則為28%。有議員坦言，若以現時最低工資的水平再與實施前作比較的意義不大，亦有議員指出現時措施每2年僅檢討1次，工友4年無加薪，擔心貧窮問題更嚴重。

勞聯立法會議員周小松表示，最低工資實施前曾有公司以時薪8港元聘請員工，質疑若以現時水平作對比似乎並沒意義。他又指，實際上最低工資的調整幅度根本跟不上整體的勞動市場，譬如名義工資指數經已由2011年的173.4港元，升至2021年的248.9港元，增幅44%，同期的工資中位數同樣已增幅46%，惟最低工資自實施後的水平，目前升幅只有33.9%，反映現時持最低工資時薪的工人工資調整幅度，遠遠追不上普通工人的工資水平。

工聯會立法會議員郭偉強則表示，最低工資原本具彈性，即每2年至少檢討1次，惟現時實則為每2年只有1次檢討，直言解讀錯誤，「不但靠害政府，更靠害最低工資工友」。他更指，工友4年沒人工加，變相4年減薪，擔心貧窮問題更趨嚴重，尤其在職貧窮進一步惡化。民建聯立法會議員顏汶羽建議，當局應盡快制定一個既客觀、持平、透明及可預計的方程式，計算最低工資水平。何啟明則認為建議各有利弊，因方程式雖可固定某些指標作調整高低，惟未必能反映現有機制所討論的眾多考慮因素，包括經濟、勞動市場情況，競爭力，以及社會民情等。