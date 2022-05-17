消防突擊巡查化工原料店　檢走危險品擬檢控負責人

消防處今日(17日)上午11時在深水埗海壇街兩間化工原料店進行突擊巡查。行動中，消防處共發現約1,500公斤懷疑第8類危險品，以及2,500公升懷疑第3及第5.1類危險品，涉及的化學原料包括雙氧水、鹽酸、漂白水、哥士的粉等，並懷疑該兩間化工原料店的負責人與案件有關，他們涉嫌違反香港法例第295章《危險品條例》，消防處將考慮向有關涉案人士提出檢控。

為了保障公眾安全，消防處已將涉案的懷疑危險品檢走。消防處會繼續打擊有關違法行為，並主動對化工原料店、五金店及其他危險品貯存地點進行突擊巡查。如發現有任何違規情況，會作出相關執法行動。

消防處一向十分關注公眾儲存、運送或使用危險品的安全，不時作出例行及突擊巡查，並致力打擊過量儲存危險品等違法行為。消防處呼籲巿民，切勿過量儲存危險品。根據香港法例第295章《危險品條例》第6條，任何人士如沒持有相關危險品牌照而儲存、運送或使用超出豁免量的危險品，即屬違法。一經定罪，最高可被判處罰款10萬港元及監禁6個月。如市民發現任何懷疑過量儲存危險品的情況，可致電2723 8787向消防處舉報。