政Whats噏：申請樂悠咭考起老友記　議員促簡化申請程序

老友記憑不記名長者八達通，就可以享用2元乘車優惠嘅做法，即將結束。雖然只需申請「樂悠咭」，老友記就可以繼續享用公共交通每程2元嘅福利，然而無論填寫實體或網上申請表格，考起唔少老友記，幾位議員見到呢個問題，於是聯署去信勞工及福利局，要求簡化申請程序。

因應2元乘車優惠嘅合資格年齡將由65歲下調至60歲，同時將不記名長者八達通，摒除於2元乘車優惠之列，取而代之嘅係樂悠咭，呢個係專為60歲以上港人而設嘅全新租用版個人八達通。發起今次聯署嘅議員梁文廣，指安排雖有助杜絕不合資格者濫用優惠，但老友記要申請樂悠咭，就要面對另一重申請程序。即使政府聲稱申請手續簡便，又製作短片教老友記如何透過手機網上申請，之不過，香港社會存在數碼鴻溝，唔習慣網上申請嘅老友記，若非靠子女幫手，就惟有求助於議員嘅地區辦事處，又或者搵社區幹事代為填寫實體表格。

梁又指，因老友記遺失物件嘅機會較高，於是部分老友記嘅子女會為父母購買可佩帶嘅八達通手錶，政府一旦取消不記名長者八達通咭，老友記將再無法使用非卡片式嘅八達通。其實部分長者已經持有個人八達通，其功能同樂悠咭相若，政府落實樂悠咭申請安排時應考此類老友記嘅情況同需要，例如新增個人八達通或非卡片式嘅八達通綁定樂悠咭功能。

至於簡化樂悠咭嘅申請程序，梁話鑑於大部分65歲以上嘅老友記都持有長者咭，有關當局只要按長者咭申請人當日所填報嘅地址，郵寄一份列上其個人資料嘅表格，供其選擇維持舊有、或更新個人資料，然後就簽署寄回，咁做就可以免除老友記因申請樂悠咭所引致嘅煩惱。

梁話樂悠咭計劃無疑有助落實長者八達通實名制及減少濫用情況，但佢亦促請政府喺細節上應顧及實際情況，以及研究簡化申請程序，避免為長者帶來不便。