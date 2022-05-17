市民針前猶豫「先升後跌」　理大籲檢視誘因　增接種信心

新冠疫情肆虐本港踏入第3年，政府隨疫情發展調整防疫措施。理大應用社會科學學系於疫情第4至第5波期間開展研究，以電話訪問形式，隨機抽樣1,225名年齡介乎18至85歲的市民進行3階段追蹤調查，了解其於遵從防疫措施、打針意願及實際打針等情況。團隊發現，猶豫或拒絕接種疫苗者的比例呈「先升後跌」趨勢，呼籲政府進一步檢視接種疫苗誘因，在「政策」和「教育」兩方面提升市民對疫苗的認知及信心。

在首輪訪問在第4波疫情初進行，當時本港仍未開展新冠疫苗接種計劃。大部分受訪者均表示願意遵從防疫措施，例如會經常在公共場所佩戴口罩，惟對接種疫苗持保留態度。數據顯示，受訪者打針意願受多個因素影響，例如男性、較年長、以及過去曾接觸流行病等人士，接種意願較高。至於第2階段，當時打針計劃已開展逾3個月，約4分1人指已打至少1疫苗，主因是保障個人及家人健康。受訪者打針的決定，受不同因素影響，當中包括：身邊有認識的人已經打針、對新冠肺炎的親身經歷等。而第3階段，即第5波爆發初期，8成人表示已經已打至少1針，主要是因為工作需要。

團隊發現，市民接對疫苗猶豫或拒絕接種者的比例呈「先升後跌」趨勢，例如第2階段，即去年6月1日至7月11日間，24%實際已打一劑或以上；第3階段，即第5波爆發初期，已有8成人打了1針。帶領研究的副系主任甄秋慧表示，受訪者接種疫苗的意願與疫情嚴峻程度及防疫政策有關，例如第2階段訪問正值第4波疫情放緩，市民意願稍為下跌；及至第5波出現Omicron、不同群組感染等情況時，均提升市民打針意願及接種率。