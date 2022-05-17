多40地方納強檢　深井碧堤半島鴨脷洲海怡半島上榜

再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(17日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(18日至19日)期間進行病毒檢測。

另外，政府明日將於深井碧堤半島及葵涌安蔭邨重開流動採樣站，而位於荃灣梨木樹邨的流動採樣站會延長服務日期至後日。

涉及多宗病例的地點如下：

1.長沙灣海麗邨海和樓

2.堅尼地城加惠民道29號加惠臺2座

3.荃灣綠楊新邨C座

4.天水圍栢慧豪廷9座

5.荃灣梨木樹邨健樹樓

6.葵涌祖堯邨啟敬樓

7.油麻地文滙街2-8號及文英街1-7號文華樓前座

8.元朗元朗泰衡街4號大興大廈A座

9.藍田平田邨平旺樓

10.馬鞍山頌安邨頌智樓

11.筲箕灣耀東邨耀昌樓

12.沙田廣林苑馥林閣

13.牛頭角佐敦谷北道3號偉景樓

14.深水埗青山道25-35號永勝大樓

15.深水埗富昌邨富旺樓

16.西營盤高陞街80號俊陞華庭

17.葵涌安蔭邨澤蔭樓

18.粉嶺景盛苑欣景閣

19.粉嶺雍盛苑雍萃閣

20.堅尼地城士美菲路71號嘉輝花園D座

21.堅尼地城加惠民道29號加惠臺1座

22.屯門友愛邨愛曦樓

23.堅尼地城爹核士街34-42號先施西環大廈

24.西營盤干諾道西165-166號偉景閣

25.西營盤皇后大道西263號和益大廈

26.將軍澳日出康城領都1座

27.石塘咀皇后大道西518至520號聯華大廈

28.堅尼地城士美菲路12號文光閣

29.堅尼地城西祥街2號寶翠閣B座

30.灣仔軒尼詩道418-430號友光大廈

31.香港仔石排灣邨碧銀樓

32.屯門新屯門中心7座

33.深井碧堤半島8座

34.鰂魚涌太古城翠榕閣

35.土瓜灣安和園安泰大廈

36.紅磡黃埔花園百合苑7座

37.長沙灣寶熙苑榮熙閣

38.鴨脷洲海怡半島美軒閣

39.北角炮台山道32號富澤花園富慧閣

40.油塘草園街8號嘉賢居