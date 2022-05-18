政Whats噏：擬建區域法院交通問題未解決　議員要求財會再討論

話說工務小組委員會喺4月27日表決通過兩項議程，包括政府建議喺加路連山道興建區域法院大樓，涉款58億港元，以及喺粉嶺第48區公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程，但有3名議員去信財務委員會主席，要求喺財委會進一步討論。換言之，係推翻工務小組嘅相關建議，亦即係財委會需要進一步討論有關文件嘅建議，唔可以就咁舉手通過。

議員陸頌雄、郭偉強同鄧家彪去信財委會主席陳健波，話工務小組當日討論加路連山道興建區域法院大樓議程時，唔少議員關注大樓本身嘅綠化設計、停車位安排等細節，尤其是日後嘅交通道路規劃同配套，會唔會因新增車流量增加鄰近道路嘅負荷，造成塞車等情況。

唔單止法院大樓，佢哋同時要求進一步討論粉嶺第48區公營房屋發展嘅工地平整及基礎設施工程，涉款約11.45億港元，而有關工程早喺於2017年開始規劃，直到早前先交畀工務小組審議，由於政府提交件中提及交通規劃同社區配套都有不足，或者未能應對居民就學、購物等文康娛樂等設施，再加上工程涉及徵收私人土地，更有報導話有受影響嘅居民認為諮詢不足，對政府收地仍持有異議。

其實，以往泛民主派瘋狂拉布，為咗杜絕呢種情況，喺上屆會期，即係10月中，財委會通過修改《財務委員會會議程序》、《人事編制小組委員會會議程序》同《工務小組委員會會議程序》。經修改後的議會程序，財委會毋須重複討論工務小組或人事編制委員會已通過嘅撥款建議。

按《財務委員會會議程序》第3A段，由於有不少於3名財委會委員，喺上述會議唔少於兩整天聯名作出預告，主席將於會議開始時，逐一就議程項目，無經修訂或辯論而立即就財委會係咪推翻小組委員會嘅建議提出待決議題，供委員表決。若議題獲得通過，財委會就會喺會議上進一步討論相關文件，而相關官員或人士會列席會議，解答同文件有關嘅問題。