肝硬化留醫瑪麗昏迷近兩周　好爸爸亟待換肝續命

正值壯年的好爸爸不幸患上肝硬化，並於去年10月開始惡化，本月初已神志不清，上周三(11日)轉到瑪麗醫院肝臟移植中心留醫，迄今已昏迷近2周，生命危在旦夕！45歲的運輸文員吳金苗病情急轉直下後，雖在瑪麗醫院肝臟移植中心輪候冊上排列第一，但身體惡化亦會剝奪移植的生機，其妹本欲捐肝救兄，惟驗身後竟發現罹患乳癌，且兄長的兒子年僅11歲無法捐肝，現時只能期望有心人捐肝，延續摰親性命。

吳金苗約於2年前確診肝硬化，他小時曾確診小兒麻痹症，後雖康復，但腳部常感無力、行路會跌倒，結婚後，吳與太太育有一子。2020年，吳確診肝硬化，去年10月情況惡化，先後被送到東區醫院及瑪麗醫院留醫，病情一度好轉，但至今年2月再度惡化，期間多次出入醫院，本月6日更因發燒再次留醫東區醫院，幾天後轉往瑪麗醫院留醫至今。另外，新冠肺炎疫情之下，親人無法探病，家人引述醫生指，吳的情況「已經好差」、「全身腫晒」，且長時間神志不清及昏迷，必須盡快接受肝臟移植，否則「好危險」。

吳先生的胞妹表示，兄長約5年前獲晉升主任，自此經常需要應酬飲酒，2年前常感腹痛，需要上廁所，確診後已不敢再飲酒，但病情持續惡化，噩耗令家人大受打擊，她與哥哥同屬O型血，原本去年10月哥哥病情惡化時，她已打算捐肝救兄，但去年12月檢查身體卻發現確診乳癌，不適合捐肝，其父已年過70、母親及弟弟亦因並非O型血，故同樣無法捐肝。

如今吳先生一家人憂心如焚，其胞妹吳小姐謂「大嫂好傷心，但又去唔到醫院探病，日日好擔憂」，他們祈望有心人揚大愛，讓吳先生重獲生機，並呼籲O型血、年滿18歲、無長期病患及不良嗜好者考慮捐肝。截至本年3月31日，本港共有71名患者正輪候肝臟移植，榜上有名的吳先生至今輪候屍肝已7個月，現時於輪候冊上排名第一。