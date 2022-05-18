東方日報A1：社交媒體YouTube放任　40%青年人飽受網絡宣淫

在科技發達、資訊流通的今天，社交媒體包括網片平台YouTube都充斥放任色情資訊，青少年耳濡目染下，容易受好奇心驅使，往往因此犯下大錯，或在未有採取安全的避孕措施下初嘗禁果，釀成意外懷孕大增。香港救助兒童會最近有一項研究發現，青少年正面臨重大網絡安全風險，調查結果顯示，每10名中學生就有4名在過去一年內至少一次遭受虛擬性騷擾，包括非情願地收到網上性裸露內容、性誘惑或性體驗。機構促政府應確保相關法律和政策，為兒童及青少年創造安全的網絡環境。

救助兒童會於2020年至2021年間向中小學展開「香港兒童在線」研究報告，受訪1,300多名青少年中，發現每10青少年便有一名收到無理要求需提供性裸露內容；每20青少年便有一名曾收到無理要求，譬如需提供自己的色情照片，甚至面臨更嚴重網絡性騷擾，包括被朋輩或成年人強迫進行某種網上性行為。其中28%人表示，網上發生的事情曾令他們感到不舒服、害怕。研究報告更指出，在現實生活中曾被性虐待或漠視對待的青少年，在互聯網遇到不良性體驗的機率是朋輩的4倍，而孤單及依賴網絡社交生活的青少年，往往面臨更大網絡安全風險。

機構建議政府設立兒童網絡專員和獨立專責部門，針對網絡欺凌、線上兒童性剝削和虐待個案，讓兒童和公眾遇上問題時可尋求直接支援。至於各家長或照顧者，亦可多了解並參與兒童及青少年的網上世界，包括為孩子使用互聯網時訂立規定和守則。若孩子在網絡世界遇到問題，應向學校教師或社工等專業人士尋求指引。而青少年和兒童則需多讓家人了解和認識自己的網絡生活，有需要時應告訴所信賴的長輩。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，一般電子設備中均設有「父母管控模式」，建議家長可善用為子女自訂觀看體驗，譬如透過電影分級制，劃分適合觀賞的年齡段，規範指定的可觀賞對象，甚至更可在無線路由器設置網絡內容過濾，避免子女誤觸色情資訊。家長亦可透過下載一些兒童版應用程式，讓兒童在一個控制得宜的環境自行探索。但他又稱，偶爾亦會「誤中副車」，因世上並無系統能提供百分百防護，將兒童不宜的影片完全過濾，故認為最想理及有效的解決方法是家長能夠向子女灌輸正確的價值觀，讓子女能明辨是非。

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