都大設4萬元獎學金　吸引文憑試摘星學生報讀

今屆香港中學文憑試(DSE)已經考完筆試，考生需籌劃升學出路。香港都會大學將於本周六(21日)舉辦「網上聯招課程諮詢日」。為吸引學生報讀，都大由今年起向經聯招入讀，並於DSE任何一科取得5*或5**成績的學生，發放4萬港元「摘星入學獎學金」；該校另設立多項入學獎學金予聯招入學學生及優秀運動員，獎學金高達12萬港元。

都大將於下學年開辦51個本科生課程，其中15個為「指定專業/界別課程資助計劃」課程，當中包括兩個由科技學院開辦新課程，分別是「科學(STEM)榮譽理學士課程」、「綜合檢測和認證榮譽應用理學士課程」。前者設30個學額，學生可學習STEM的跨學科基礎知識；後者則設50個學額，課程將涵蓋電子、微生物及物理等各類型檢測。

諮詢日當日，都大人文社會科學院、李兆基商業管理學院、教育及語文學院、護理及健康學院和科技學院，將安排網上課程講座及諮詢環節，讓學生了解心儀學科的入學要求及課程特色。而都大教務處及學生事務處亦會舉辦入學講座，介紹聯招選科指南、升學資訊及分享都大校園生活和獎學金資訊。