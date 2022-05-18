100萬人到期未打第3針　聶德權料明起放寬防疫後確診數會反彈

本月底疫苗通行證進入第3階段，屆時年滿12歲市民須打3針才可進入食肆等處所，惟有專家認為第5波已築起免疫屏障，建議豁免60歲以下成年人進入指定處所使用疫苗通行證。公務員事務局局長聶德權今早(18日)在電台節目表示，本港目前的新冠病毒即時繁殖率已經超過1，故預期明日(19日)第二階段放寬社交距離措施後，確診個案有機會上升，感染風險會提高。他又指，本港有足夠的接種能力，每日可接種10萬劑次，惟昨日(17日)單日不足3萬人打針。

聶表示，現時約有347萬人已打了第3針，佔12歲以上人口超過一半。截至上個月底，剔除染疫後康復人士，約有100萬人已到期而仍未打第三針，而5月份至今則錄得28萬劑打第3針使用量。他稱，為防疫情反彈，未來與國際及內地恢復通關等，都必須有高接種率，促市民盡快完成接種3劑疫苗。

他指出，留意到近日有專家對打齊3針的必要性提出意見，但亦有專家指當局接種的時間表太寬鬆，應該要盡快完成接種，他認為，醫學上留給專家研究，但強調打齊三針有效避免患上重症或死亡風險，若要走出疫境，接種3針疫苗是走不了。