女童泳池溺斃　2救生員及負責人涉誤導警員　1人今判社服令

警方於去年9月接報，一名7歲女童於馬鞍山帝琴灣會所泳池懷疑遇溺，送院搶救後不治。經調查後拘捕該泳池負責人及2名救生員，指3人涉嫌向警方提供假口供，隱瞞事發時只有1名救生員當值，控告3人明知地誤導警務人員罪。其中1名救生員在2星期前承認控罪，於今早(18日)在沙田裁判法院判刑。署理主任裁判官張志偉表示，考慮到被告認罪和沒有刑事記錄，社會服務令報告指出被告在今次事件中反省和有悔意，因此採納報告建議，判處被告160小時社會服務令。

被告朱禮言早前承認的案情指，2021年9月22日下午，本案7歲女死者一家到帝琴灣凱琴居探望朋友，其後死者父親的朋友帶死者和另外4名兒童到會所泳池，一行人在淺水區玩耍追逐。約6時許，死者母親在泳池嘗試尋找死者時，發現死者失蹤，一名男泳客其後在池底發現失去知覺的死者。死者由救護車送到威爾斯親王醫院搶救後證實不治，驗屍報告指死亡原因為遇溺。

警方同日晚上到案發泳池調查，朱向警員聲稱事發時另一名救生員在泵房檢查。其後朱在錄口供時，亦作同樣說法。惟警方翻查閉路電視後，發現另一名救生員當日在另一個泳池當值，當晚6時半才到達案發泳池。朱於同年11月4日被捕，在警署進行警誡錄影會面時，朱將事件和盤托出，承認在案發當日向警員說謊，當日5時至6時半，只有他一人在泳池當值。警方檢驗朱、另一救生員及泳池判頭的手提電話時，又發現3人透過WhatsApp「夾口供」。

案件編號：STCC 426/2022