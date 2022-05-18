荃灣海濱變臭海　議員拍枱斥政府拖字訣　　

荃灣海濱臭氣逼人，皆因區內有多處渠管錯駁，市民行經都需手掩口鼻遮擋，惟問題拖逾20年仍未解。有議員今日(18日)在立法會會議提出口頭質詢，批評臭味拖延至今仍未解決，更指有居民「臭到想即刻搬走」，質疑政府「懶懶閒」。當局回應指已採取一系列改善措施，包括糾正污水渠錯誤接駁到雨水渠的問題，亦會多管齊下解決問題。

議員林琳指一直困擾荃灣西居民的荃灣海濱海水臭味問題仍未獲解決，因此詢問當局就解決上址海水臭味問題的工程項目的最新時間表為何，以及會否考慮同時採用蠔殼淨化海水的方法。

環境局局長黃錦星指荃灣人口稠密，樓宇林立，一些受污染的地面徑流經雨水系統流入沿岸海域，導致氣味散發。而政府已採取一系列改善措施，包括清理渠道及進行清淤工程，增建旱季截流器，以及調查及糾正污水渠錯誤接駁到雨水渠的問題。另外，黃錦星指蠔殼淨化海水的方法雖然可以優化生態環境及生物多樣性，但此舉對處理來自雨水渠的污水效用不大。而發展局副局長廖振新亦指蠔殼淨化海水的方法，現時未能解決荃灣海濱海水臭味問題。

議員陳穎欣聽到市民反映，「去海邊係呼吸新鮮空氣，但去荃灣呼吸臭氣」，質疑局方處理10多年仍未解決臭氣問題，並指既然局方知道問題源於污水渠錯誤接駁到雨水渠，因此詢問錯駁個案及現時處理情況。黃錦星指過去4年有28宗污水渠錯誤接駁到雨水渠的個案，已修復的是21宗。

議員陳恒鑌指上月到場視察時，有市民話「臭到想即刻搬走」，並指政府在改善荃灣海濱的環境上用錯策略，期間陳更一度拍枱，指川龍的排污渠等了15年，今年才有撥款，形容為「離哂大譜」。議員林琳其後見記者，指對局方回應感到失望，因為與3年前的區議會上的回應沒有分別，海濱臭味仍然嚴重，質疑政府「做咗啲咩？」，批評政府不是全港性問題就「懶懶閒」。