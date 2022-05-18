今屆政府剩個半月　曾國衞：10項涉民生經濟草案交立會

現屆政府任期至下月30日，政制及內地事務局局長曾國衞表示，連同將於今日會議中作首讀及二讀的條例草案，今個會期特區政府合共向立法會提交了10項的條例草案，立法會亦已詳細審視並通過3項條例草案，並在今屆政府完結前，將向立法會提交另外約10項關乎改善民生促進經濟發展的條例草案，包括《院舍法例(雜項修訂)條例草案》及《版權(修訂)條例草案》等。

議員梁美芬指出，立法會與政府互相制衡，但也要發揮共同互動，以往法例好難接受立法會的審議作出修改，但認為現時議員審議質素高，事實上當局在法例用語等會有疏漏，詢問政府會否積極吸納議員建議。曾表示，會虛心聆聽議員建議，即時作出回應及落實安排，共同管治集思廣益，而不是一意孤行。

另一議員梁熙提及當局向立法會提交文件的問題，如上星期的衞生事務委員會，當局在會議前一晚8時半才提交文件，早前特別財委會也有同樣情況，令議員不夠時間消化及準備。曾回應指政府希望盡量做到仔細，收集意見等或有延遲，會向同事轉達作出改善。