延長豁免34類政府收費額外一年　料收入減少17億元

政府將於本周五(20日)刊憲延長豁免及寬減現行34類政府收費額外1年，以落實2022至23年度《財政預算案》公布的措施。有關豁免或寬減措施將於今年10月起陸續生效，料惠及多個行業，包括航空、海事、物流、漁農、零售、飲食、建造以至旅遊及娛樂業，估計政府收入將因此減少約17億港元。

2022至23年度部分豁免及寬減措施和受惠行業包括，延長豁免商用車輛的牌照及驗車費用及封閉道路通行許可證費用至2023年12月29日，料惠及超過17萬輛商用車輛車主，及約1.3萬輛跨境貨車、巴士和出租汽車的經營者。小販、食肆、新鮮糧食店、食物製造廠、工廠食堂、烘製麵包餅食店等的牌照費用，同樣被延長豁免至2023年9月30日，惠及約3.9萬名持牌人。

至於工商業污水附加費亦獲延長豁免至2023年12月31日，料惠及約3.4萬個商戶；而小型工程承建商及電業承辦商及工程人員的註冊費用更分別延長豁免至2023年的10月20日及9月30日；港口設施及燈標費則延長豁免至2023年9月30日。此外，建造業議會亦會延長豁免建造業工人的註冊及續期費用額外一年，至2023年9月30日。