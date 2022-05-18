長者醫療券掣肘多　議員促擴大適用範圍　陳肇始稱會適當調整

長者醫療券計劃推出之後，濫用及使用情況一直備受關注。食物及衞生局局長陳肇始今日(18日)在立法會大會上，指會持續檢視計劃及作出適當調整，暫不考慮將適用範圍擴大至內地其他醫療機構及用作購買醫療器材。有議員質疑政府不擴大醫療券使用者的年齡層，究竟是「不為還是不能」，又指特殊兒童的醫療需要亦持續上升。

議員顏汶羽提出口頭質詢政府現時透過長者醫療券計劃，資助長者選擇最切合自身健康需要的鄰近私營基層醫療服務。社會上有不少意見認為政府應擴大長者醫療券的適用範圍及醫療券使用者的年齡層，以減輕公營醫療系統的壓力，政府有否考慮擴大長者醫療券的適用範圍至包含住院服務、日間手術程序，以及由廣東省三級甲等醫院及澳門的主要醫院和診所提供的醫療服務，並容許長者使用醫療券購買或租借樂齡科技產品和購買醫療器材。

陳肇始回應表示，擴大長者醫療券的適用範圍至內地其他醫療機構，需考慮有關醫療機構的服務質素、臨床管治架構、財務收費安排、員工技能以及香港醫護人員的意見，亦需考慮有關監管問題。另外，為防止出現濫用情況，醫療券不會容許購買或租借樂齡科技產品和購買醫療器材，政府會持續檢視計劃及作出適當調整。

顏汶羽批評，一提到要擴大醫療券使用者的年齡層，政府總是有千萬個理由拒絕，究竟是「不為還是不能」。另一議員林素蔚指特殊兒童的醫療照顧值得關注，當局有否考慮增設兒童醫療券。陳肇始指香港有為兒童提供住院及專科的醫療照顧，會繼續探討如何照顧整個年齡層的需要。陳又指如果擴展到其他年齡層，有機會令資助模式變得零散及複雜，亦有機會被濫用，無法針對性運用資源，而醫療券亦不會改為家庭共用，以免市民會「慳住用」。議員梁文廣則詢問當局會否在社區進行醫療券使用諮詢。陳指本屆政府將推出基層醫療服務發展藍圖，全面檢討基層醫療健康服務及管治架構等方面的規劃，令醫療服務得到可持續發展。