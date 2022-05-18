政Whats噏：斥創新辦民政署公函都寫錯　被嘲自己寫信畀自己

相信大家都發過過公函，公函係有一定嘅格式，而政府部門經常同外界信來信往，發公函簡直係手到拿來喇，但竟然都甩碌，認真抵鬧。

喺疫情期間，唔少打工仔失業或因工作場所停業而冇工開，政府早前推出一萬蚊嘅臨時失業援助計劃，呢項計劃係由政策創新與統籌辦事處同民政事務總署負責，申請亦已經結束，但就惹起唔少爭議。

話說有勞工界背景嘅議員陸頌雄今日(18日)喺社交平台貼文同上載一份電郵，係回覆臨時失業支援計劃嘅申請人，但係佢發現呢封公函都寫錯，事關下款「此致」嘅意思係「此」信函「致」某位收信人，所以圖中信函嘅「此致」應該係「致」某位申請人，但竟然係「此致」臨時失業支援計劃，即係自己寫信畀自己？

究竟創新辦同民政總署係咪寫錯 ，隨即惹起熱議。有網友話收到嘅電郵都係咁，另有網友認同下款「此致」之後，應該係收信嘅機構或人名，仲叫有關部門反省；亦有網友幫腔，話可能係電腦格式移咗位啫！一人一句唔係辦法，陸索性上載埋教育局教網站上載公嘅範本，講明「此致」之後係收信人職銜同名。

竟然咁都犯錯，創新辦同民政總署真係抵鬧嘅，佢哋真係要反省下。猶其好多市民依家都好火，事關好多申請人都唔批一萬蚊，但冇上訴機制，唔少議員連日嚟都炮轟政府做法不當，甚至建議當局延長申請人補交資料嘅時間。唔知相關部門有冇聽入耳呢？