勞工界望公僕加薪挽士氣　梁籌庭憂政府以財赤為由減增幅

公務員薪酬趨勢調查結果出爐，淨指標錄得正數。勞工界議員周小松、林振昇促請政府跟從加薪結果，讓公務員薪酬追回通脹，提升士氣、避免其工資水平大幅落後。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭本以為今年會有負數出現，雖工資增幅比較理想，但不排除政府以財赤問題讓薪酬增幅減少。

周小松認為公務員已凍薪2年，公務員薪金調整已大大落後通脹，凍薪直接影響他們生活水平，希望政府近年給予公務員適度加薪，以鼓舞士氣。林振昇指出政府政治委任官員薪酬調整近日亦已「解凍」，政府也應跟從指標加薪，既能提升團隊整體士氣，也避免予人「肥上瘦下」之感。林指薪津獨立委員會早前亦有建議，新一屆政府官員薪酬恢復按年調整薪酬，當管治層薪酬調整「解凍」，同時間今年薪酬趨勢調查再度錄得正數，公務員今次加薪也實在有理有據。

梁籌庭指報告中調整幅度高，覺得詫異，本以為今年會有負數出現。他認為是香港人才流失，公司以加薪挽留人才，令工資增幅比較理想。他指出公務員壓力大、支援疫情等都需要參與，但政府早已偏離機制，例如前年「開咗比較曳嘅先例」，明明私人機構有增幅但都選擇公務員凍薪，不排除今次以財赤問題和其他因素等讓薪酬增幅打折扣。